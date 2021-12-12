Новый чемпион UFC в женском легчайшем весе Джулианна Пенья прокомментировала победу над Амандой Нуньес.

«Я не удивлена, засранцы. Никогда больше не сомневайтесь во мне. Воля и упорство приведут вас к цели. Джеб? Спасибо моим тренерам, которые подготовили меня. Я была удивлена, что она так быстро постучала, даже спросила у комиссионера: «Это что — все?». Он говорит: «Да». — «О, отлично». Думала, что она будет сопротивляться дольше. Я просто благодарна команде, которая окружает меня, это лучшая команда в мире. Я знала, что могла выиграть, если ты чего-то хочешь, ты можешь этого достичь», — сказала Пенья в октагон-интервью после боя.

Пенья победила Нуньес удушением сзади во втором раунде поединка на UFC 269 и стала новым чемпионом в легчайшем весе.