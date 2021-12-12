Аманда Нуньес: «Я сделала все, что могла. Вернусь сильнее»

Бывший чемпион UFC в женском легчайшем весе Аманда Нуньес поделилась эмоциями после поражения Джулианне Пенье.

«Честно, я сделала все, что могла. Упорно тренировалась к бою... Но кое-какие проблемы, которые у меня были, по-прежнему остались. Хотя я думала, что избавилась от них. Поздравляю Джулианну, она воин, и я это знала. Я вернусь сильнее. Ничем она не удивила меня, я знала, что она жесткая, стойкая, будет идти вперед. Мне нужно провести работу над ошибками, и я вернусь сильнее», — сказала Нуньес в октагон-интервью после боя.

Нуньес проиграла Пенье удушением сзади во втором раунде титульного поединка на UFC 269 в Лас-Вегасе. У бразильской девушки оборвалась 12-матчевая победная серия.