Джонс дал совет Фергюсону на бой с Нурмагомедовым

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс заявил, что Тони Фергюсон может победить Хабиба Нурмагомедова, если выйдет в октагон с правильным планом на бой.

— Я бы посоветовал Тони не спешить, — цитирует Джонса MMA Junkie. — В первых раундах победить Хабиба нереально, но Тони может сделать это во второй половине боя. Пусть чемпион работает, тратит силы, а Фергюсон должен включиться в третьем раунде. В этом есть определенный риск, потому что, отдав первые два раунда, нужно забрать последние три или победить досрочно, но мне кажется, Хабиба нельзя победить, используя стандартный подход.

Титульный поединок в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном состоится 19 апреля на UFC 249 в Бруклине.

В активе Нурмагомедова 28 побед в смешанных единоборствах. В последнем бою он досрочно одолел Дастина Порье на UFC 242.

Тони Фергюсон идет на серии из 12 побед подряд. В июне он техническим нокаутом победил Дональда Серроне.