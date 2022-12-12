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12 декабря, 15:01

Джон Маккарти советует Пимблетту избегать боя с Топурией

Давид Хачатрян
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Бывший рефери Джон Маккарти уверен, что испанский боец ММА грузинского происхождения Илия Топурия (13-0) камня на камне не оставит от британского проспекта Пэдди Пимблетта (20-3).

«Мне нравится Джаред Гордон. Он хороший парень, но он не боец топ-уровня, — отметил Маккарти в подкасте Weighing In. — Наверху в рейтинге есть много бойцов, которые облизываются в ожидании боя с Пэдди.

В полулегком весе есть боец [Топурия], с которым у Пэдди конфликт, и этот парень его затмит. Он заставит Пэдди выглядеть довольно средним бойцом, у которого есть поклонники. Они [UFC] ставят его в со-главное событие вечера, но пока что он к этому не готов".

Пимблетт победил Джареда Гордона (19-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Топурия разобрался с Брайсом Митчеллом (15-2) на UFC 282, проведя удушающий во втором раунде. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Пэдди Пимблетт
UFC
ММА
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