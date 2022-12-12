Илия Топурия: «Судьи вручили Пимблетту рождественский подарок»

Испанский боец ММА грузинского происхождения Илия Топурия (13-0) раскритиковал решение судей в бою Пэдди Пимблетта (20-3) и Джареда Гордона (19-6).

«Судьи вручили ему рождественский подарок, потому что он вчистую проиграл бой, — приводит слова Топурии MMA Junkie. — Не думаю, что кто-то со мной не согласен. Джаред выиграл все три раунда. Пимблетт не выиграл ни одного.

Как бы то ни было, пошел он к черту. Сейчас я хочу отпраздновать свою победу. Повторюсь, сейчас он не стоит на моем пути. Если встанет, то я снесу ему голову так же, как я это сделал с Брайсом".

Пимблетт победил Гордона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.