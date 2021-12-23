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Джон Маккарти считает, что Альдо победит Стерлинга, но не Петра Яна

13:25
Жозе Альдо. Фото Instagram
Жозе Альдо. Фото Instagram
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Легендарный рефери Джон Маккарти уверен, что бразилец Жозе Альдо сможет победить действующего чемпиона легчайшего дивизиона UFC американца Алджамейна Стерлинга, но не россиянина Петра Яна, который в настоящее время владеет поясом временного чемпиона.

«Жозе Альдо сейчас дерется на таком высоком уровне, что вы задаете себе вопрос: «Сможет ли он побить Алджамейна Стерлинга?». Да, скажу честно, что он победит, но я не уверен, что он может побить Петра Яна. Но если вы посмотрите, с кем дрался, и кого побеждал Альдо, и как фантастически он выглядел в боях с лучшими из лучших, вы поймете, что он может выиграть у Стерлинга», — заявил Маккарти на подкасте Weighing In.

В своем последнем поединке, который состоялся в ночь на 5 декабря на UFC on ESPN 31 в Лас-Вегасе, Альдо победил Роба Фонта единогласным решением судей. Всего на счету 35-летнего Альдо 31 победа и 7 поражений.

В июле 2020 года на UFC 251 в Абу-Даби Альдо провел поединок за вакантный пояс в легчайшем весе против Петра Яна, уступив россиянину техническим нокаутом в пятом раунде.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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