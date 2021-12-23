Джон Маккарти считает, что Альдо победит Стерлинга, но не Петра Яна

Легендарный рефери Джон Маккарти уверен, что бразилец Жозе Альдо сможет победить действующего чемпиона легчайшего дивизиона UFC американца Алджамейна Стерлинга, но не россиянина Петра Яна, который в настоящее время владеет поясом временного чемпиона.

«Жозе Альдо сейчас дерется на таком высоком уровне, что вы задаете себе вопрос: «Сможет ли он побить Алджамейна Стерлинга?». Да, скажу честно, что он победит, но я не уверен, что он может побить Петра Яна. Но если вы посмотрите, с кем дрался, и кого побеждал Альдо, и как фантастически он выглядел в боях с лучшими из лучших, вы поймете, что он может выиграть у Стерлинга», — заявил Маккарти на подкасте Weighing In.

В своем последнем поединке, который состоялся в ночь на 5 декабря на UFC on ESPN 31 в Лас-Вегасе, Альдо победил Роба Фонта единогласным решением судей. Всего на счету 35-летнего Альдо 31 победа и 7 поражений.

В июле 2020 года на UFC 251 в Абу-Даби Альдо провел поединок за вакантный пояс в легчайшем весе против Петра Яна, уступив россиянину техническим нокаутом в пятом раунде.