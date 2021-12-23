Первый номер легкого веса UFC Джастин Гэтжи высказался по поводу предстоящего титульного поединка с действующим чемпионом Чарльзом Оливейрой.

«В конце концов, если моя ударная техника не окажется намного лучше, чем у него, то я, по сути, облажаюсь, — сказал Гэтжи ESPN. — Вот где я великолепен. Я отлично прессингую, наношу урон и останавливаю проходы в ноги. Так что, в конечном счете, он будет пытаться перевести бой на землю, потому что я добьюсь большого успеха в ударном аспекте».

На счету Гэтжи 23 победы и 3 поражения. В активе Оливейры 32 победы, 8 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.

«Хотя он невероятно опасен в стойке. Его колени, его локти, способность прессинговать, контролировать дистанцию не имеет себе равных — он бесподобен. Но мне лучше быть лучше него в этот вечер. Иначе я окажусь в гребаном мире неприятностей», — подчеркнул Гэтжи.

Оливейра в своем последнем поединке удушающим приемом выиграл у Дастина Порье, в то время как Гэтжи победил Майкла Чендлера единогласным решением судей.