Возбуждено уголовное дело по факту избиения сына Дацика в Москве

Официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова объявила о возбуждении уголовного дела по факту избиения сына бойца ММА Вячеслава Дацика, сообщает РЕН ТВ.

По словам Ивановой, дело возбуждено по двум статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В ближайшее время подозреваемого доставят в СК для проведения следственных действий.

Вчера, 22 декабря, в доме, расположенном недалеко от станции метро «Курская» неизвестный мужчина набросился на сына Дацика и его друга. Мужчина нанес юношам несколько мощных ударов и скрылся. Оба подростка были доставлены в больницу, у сына бойца ММА множественные травмы лица и подозрение на сотрясение мозга.