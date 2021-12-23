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Возбуждено уголовное дело по факту избиения сына Дацика в Москве

14:14
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Официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова объявила о возбуждении уголовного дела по факту избиения сына бойца ММА Вячеслава Дацика, сообщает РЕН ТВ.

По словам Ивановой, дело возбуждено по двум статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В ближайшее время подозреваемого доставят в СК для проведения следственных действий.

Вчера, 22 декабря, в доме, расположенном недалеко от станции метро «Курская» неизвестный мужчина набросился на сына Дацика и его друга. Мужчина нанес юношам несколько мощных ударов и скрылся. Оба подростка были доставлены в больницу, у сына бойца ММА множественные травмы лица и подозрение на сотрясение мозга.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/918675-ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-izbieniia-syna-datsika-v-moskve

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Иван Торопцев все материалы автора
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