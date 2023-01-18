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Сегодня, 15:09

Джон Джонс: «Не испытываю к Кормье ничего, кроме уважения»

Джон Джонс заявил, что он не обращает внимания на то, что его бой с Ганом будет комментировать Кормье
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) заявил, что он не обращает внимания на то, что его титульный поединок с Сирилом Ганом (11-1) будет комментировать извечный соперник Даниэль Кормье (22-3).

«Я не буду драться с Кормье. Я уже дважды его побеждал, — сказал Джонс Sports Illustrated. — Но я очень за него рад. Мне нравится то, что он сделал в своей жизни, занимаясь борьбой и аналитикой. Здорово, когда боец может закончить карьеру и использовать свой голос и интеллект для любимого дела. Поэтому я не испытываю к нему ничего, кроме уважения».

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
Сирил Ган
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