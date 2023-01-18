Шон О'Мэлли: «Нганну должен выступать в UFC»

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли (16-1) считает, что экс-чемпиону в тяжелом весе Франсису Нганну (17-3) следовало продолжить карьеру в UFC.

«Где Нганну должен продолжить карьеру? В UFC. Это то место, куда все хотят попасть. Вот где он должен выступать. Хочешь получать много денег и внимание фанатов — выбирай UFC. Франсис — самый пугающий мужик на планете. И такой человек не будет драться в UFC?» — сказал О'Мэлли в своем подкасте.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.