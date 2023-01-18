Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:58

Джон Джонс: «Последние 3 года я тренировался по два-три раза в день»

Джон Джонс сообщил, что готов к дебюту в тяжелом весе уже очень давно
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) сообщил, что готов к дебюту в тяжелом весе уже очень давно.

«Я хочу, чтобы Сирил увидел меня вживую. Это будет приятным сюрпризом, — отметил Джонс в интервью The MMA Underground. — Я почувствовал, что психологически и физически готов к бою, около четырех месяцев назад. Дана говорит, что мой бой со Стипе никогда не был близок к завершению, но он был, просто они не смогли договориться. Я готовился к Франсису, провел целый тренировочный лагерь, готовясь к Стипе, а теперь я дерусь с Сирилом Ганом. Я давно готов, потому что тренировался нон-стоп в течение трех последних лет, два-три раза в день. Я ждал этого очень долго, и я рад, что мне назначен бой».

Джонс подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

0
Читайте также
Посол заявил, что запрет флагов России и Белоруссии на Australian Open является политизацией спорта
Костомаров остается в тяжелом состоянии. Он в медикаментозной коме
Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
Путин назвал целью СВО закончить начатую на Украине с 2014 года войну
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Соль на донецком направлении
Yahoo News Japan: экономика России выстояла под давлением западных санкций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джон Джонс: «Я поддерживаю Нганну и желаю ему всего наилучшего»

Джон Джонс: «Не испытываю к Кормье ничего, кроме уважения»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости