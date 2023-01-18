Джон Джонс: «Последние 3 года я тренировался по два-три раза в день»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) сообщил, что готов к дебюту в тяжелом весе уже очень давно.

«Я хочу, чтобы Сирил увидел меня вживую. Это будет приятным сюрпризом, — отметил Джонс в интервью The MMA Underground. — Я почувствовал, что психологически и физически готов к бою, около четырех месяцев назад. Дана говорит, что мой бой со Стипе никогда не был близок к завершению, но он был, просто они не смогли договориться. Я готовился к Франсису, провел целый тренировочный лагерь, готовясь к Стипе, а теперь я дерусь с Сирилом Ганом. Я давно готов, потому что тренировался нон-стоп в течение трех последних лет, два-три раза в день. Я ждал этого очень долго, и я рад, что мне назначен бой».

Джонс подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.