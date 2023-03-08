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Сегодня, 12:14

Джон Джонс дал прогноз на реванш Перейры и Адесаньи

Давид Хачатрян
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Новый чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) заявил, что будет болеть за чемпиона в среднем весе Алекса Перейру (7-1) в бою с Исраэлем Адесаньей (23-2).

«Я верю, что Перейра снова победит, — приводит слова Джонса MMA Junkie. — Есть такие спортсмены, которые просто являются криптонитом для других. Я вижу, что Алекс упорно работает, и я болею за него. Я верю, что он вновь победит».

Адесанья подерется с Перейрой 8 апреля на UFC 287 в Нью-Йорке, США.

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