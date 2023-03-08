Мехонцев — о боксерском бое Исмаилова и Штыркова: «Для меня это не настоящий бой, а фрик-шоу людям на потеху»

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев поделился мыслями о боксерском поединке между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым.

«Андеркард был намного эффектнее и круче главного боя вечера. Если судить по качеству бокса, то бой Ивана Штыркова с Магомедом Исмаиловым должен быть на разогреве, где-то в середине карда. Видимо, тенденция хайпа взяла верх. Как боксеры они оба слабые. Они даже не могли нормально друг друга ударить. Здоровые и накачанные ребята с грудой мускул у каждого и ни одного нормального попадания. Они попадали, но слабенько. Ребята с весом 93 кг и с такой фактурой должны бить жестче. Я думаю, что они и сами прекрасно понимают, что они не боксеры, а оба выходцы из борьбы. Нет ничего плохого в том, что они решили подраться, но это для меня не настоящий бой, а фрик-шоу людям на потеху», — приводит Metaratings.ru слова Мехонцева.

Поединок между бойцами ММА состоялся 7 марта в рамках турнира RCC Boxing в Екатеринбурге. Победу решением большинства судей одержал Исмаилов.