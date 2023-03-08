Генри Сехудо рассказал, как Миочич может победить Джонса

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) заявил, что экс-чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) может победить нового чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) благодаря своей борьбе.

«В этот раз стиль боя, геймплан Джонса будет отличаться, потому что Стипе занимался борьбой в университете Брауна, — отметил Сехудо на своем YouTube-канале. — Этот парень — настоящий борец, у которого есть хорошие борцовские навыки.

Мне нравится этот бой. Люди должны понять, что Джон Джонс — это просто набор навыков. Его стиль можно описать одним словом — креативность. Ты не знаешь, что он выкинет в следующую секунду. Ты можешь только гадать, ударит ли он локтем, выбросил летящее колено или проведет тейкдаун. Что делает Джона Джонса особенным, так это его навыки и умение их комбинировать.

Перейдем к Стипе Миочичу. Каков будет его план на бой с таким парнем, как Джон Джонс? Может ли он победить Джона Джонса? Для этого ему придется бороться. Это единственное, в чем он может конкурировать с Джонсом, потому что его руки не быстрее рук Джона. У Джона другая длина конечностей, и он лучше чувствует дистанцию».

Джонс и Миочич могут встретиться в октагоне летом этого года.