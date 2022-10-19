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Сегодня, 11:07

Джо Роган назвал самый невероятный нокаут в истории бокса

Давид Хачатрян
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Комментатор UFC и стендап-комик Джо Роган оценил победу бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2) над финским супертяжеловесом Робертом Хелениусом (31-4).

«Абсолютно трудно представить, какую силу [Уайлдер] может генерировать, — написал Роган в соцсетях. — Он не похож ни на кого, кого я когда-либо видел в истории супертяжелого веса. У тебя нет права на ошибку, если ты на одном ринге с Уайлдером. В истории бокса было много впечатляющих нокаутов, но этот самый невероятный. Этот его удар был нанесен даже без полной амплитуды, но этого хватило, чтобы потушить свет его сопернику. Как говорит Фирас Захаби [тренер ММА], это «смертельное прикосновение».

Уайлдер нокаутировал Хелениуса в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.

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