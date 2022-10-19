Мустафаев: «Если UFC бои давать не будут, то надо уходить»

34-летний российский легковес Магомед Мустафаев (14-3) сообщил, что незадолго до турнира в четвертый раз подряд снялся его соперник.

«Не нашли [UFC соперника]. Не знаю почему, — сказал россиянин «СЭ». — Я надеялся, потому что еще неделя есть. У меня уже в четвертый раз срывается бой. Я готовился [к турниру] в Лондоне, Сингапуре, Париже. Сейчас за неделю [до боя] то же самое. После этого Ризван сказал, что надо решение принимать. Если так бои давать не будут, то надо уходить в другое место. Напрягать начинает? Конечно, три года уже не дрался».



Мустафаев должен был подраться на UFC 280 против Джейми Малларки (15-5), но австралиец получил травму и выбыл. Затем UFC нашли Мустафаеву соперника в лице Ямато Нишикава (21-3), но впоследствии оказалось, что у японца контракт с другой лигой. Как итог, бой Мустафаева на UFC 280 не состоится.



Мустафаев прошлый бой проиграл Брэду Ридделлу (10-3) раздельным решением судей на UFC Fight Night 168. Турнир состоялся 23 февраля 2020 года в Окленде, Новая Зеландия.