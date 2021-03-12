Джимми Ривера: «Стерлингу к реваншу с Яном нужно три месяца работать над одним боксом»

Бывший соперник Петра Яна Джимми Ривера поделился мнением о шансах Алджамейна Стерлинга в реванше против российского бойца UFC.

28-летний Ян проиграл 31-летнему Стерлингу титул из-за дисквалификации, нанеся в 4-м раунде запрещенный удар коленом в голову.

«Я всегда говорил, что люди недооценивают борьбу Яна. Я помню свой бой с ним — я переводил его, но ничего не мог сделать в контроле. Он настолько физический сильный и резиновый во всех борцовских нюансах, что во время одного из оверхуков я из-за усилия порвал плечо и никуда Яна не сдвинул. Потом у меня была тяжелая операция.

Альдо, как и я, провел хороший бой с Яном, потому что Альдо умеет боксировать. Но Альдо устал и поэтому проиграл. Подчеркиваю, не Ян его переиграл, а у Альдо опустел бензобак. Против Яна очень тяжело будет без бокса. Чтобы с ним драться на победу, нужен очень хороший бокс. Я не хочу обидеть Стерлинга, но у него совсем нет силы в панчах. Он очень мощный грэпплер, у него железная хватка, но пока его панч долетит до тебя, можно успеть выпить чашечку чая. Он очень слабо и неумело бьет. Ему нужно провести к реваншу 3-4 месяца чистого боксерского кэмпа. И ему нужно поработать над таймингом для тейкдаунов, над умением их прятать. Я бы отметил еще защиту Яна, как он ловит кики, как перекрывается блоком и пережидает серии — это высочайший уровень.

Стерлинг дрался слишком безрассудно, пытаясь делать кучу разных вещей одновременно. Это как если бы новичок, который сел впервые за приставку, жмет все кнопки на джойстике сразу. Он задал такой объем в первых раундах, который с его весогонками не выдержать. Стерлинг слишком много гоняет веса, чтобы драться так 5 раундов, с такой интенсивной борьбой и грэпплингом. Локти Стерлинга выглядели тоже нелепо, но когда у тебя нет силы в панчах, что еще делать? Тебе нужен какой-то силовой удар, вот он и ставил на локти. Силу в панчах можно выработать, но для это нужно настраивать свои мышечные волокна многолетними боксерскими тренировками. Но даже 3-4 месяца чистого бокса могут Стерлингу очень помочь", — сказал Ривера в интервью подкасту MMA Roasted.