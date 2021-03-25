Бразильский боец Алмейда и россиянин Бибулатов успешно вошли в лимит весовой категории
15:50
Чемпион ACA в легчайшем весе бразилец Даниэльде Алмейда и претендент на титул россиянин Магомед Бибулатов успешно вошли в лимит весовой категории.
Вес бразильца составил — 61,7 кг. россиянин оказался легче на 200 гр, показав на весах 61.5 кг.
АСА 120 пройдет в Санкт-Петербурге в «Сибур Арена» 26 марта.
Полный кард ACA 120:
Даниэль де Алмейда — Магомед Бибулатов
Магомедрасул Хасбулаев — Фелипе Фроес
Диего Брандао — Салман Жамалдаев
Салимгерей Расулов — Денис Смолдарев
Мухамед Коков — Рашид Магомедов
Апти Бимарзаев — Турал Рагимов
Ислам Омаров — Биберт Туменов
Муслим Магомедов — Леонардо Силва
Мурат Гуров — Иван Штырков
Дмитрий Кривулец — Амирхан Гулиев
Лом-Али Нальгиев — Дэнис Силва.
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