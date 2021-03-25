Бразильский боец Алмейда и россиянин Бибулатов успешно вошли в лимит весовой категории

Чемпион ACA в легчайшем весе бразилец Даниэльде Алмейда и претендент на титул россиянин Магомед Бибулатов успешно вошли в лимит весовой категории.

Вес бразильца составил — 61,7 кг. россиянин оказался легче на 200 гр, показав на весах 61.5 кг.

АСА 120 пройдет в Санкт-Петербурге в «Сибур Арена» 26 марта.

Полный кард ACA 120:

Даниэль де Алмейда — Магомед Бибулатов

Магомедрасул Хасбулаев — Фелипе Фроес

Диего Брандао — Салман Жамалдаев

Салимгерей Расулов — Денис Смолдарев

Мухамед Коков — Рашид Магомедов

Апти Бимарзаев — Турал Рагимов

Ислам Омаров — Биберт Туменов

Муслим Магомедов — Леонардо Силва

Мурат Гуров — Иван Штырков

Дмитрий Кривулец — Амирхан Гулиев

Лом-Али Нальгиев — Дэнис Силва.