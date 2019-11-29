Известный украинский и российский рэп-исполнитель Джиган высказал свое мнение о боксерском поединке Михаила Кокляева и Александра Емельяненко, который проходит в ночь с 29 на 30 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Сам певец выступает на «разогреве» боя с концертной программой.

— Денис, почему решили посетить бой Кокляев — Емельяненко?

— Меня пригласили друзья, организаторы. Я всегда поддерживал Fight Nights и в принципе люблю бои. Всю жизнь отдал спорту, боевым искусствам в том числе. И теперь поддерживаю музыкой шоу и такие мероприятия. Несу праздник людям.

— Прогноз дадите?

— Сложно. Тяжелый вес — это особенная каста, какой бы ты ни был профессионал, все может случиться. По дороге настроение испортится, и пропустишь какую-нибудь плюшку. Тем более что Кокляев очень большой. Удар у него поставлен, я смотрел тренировки. Безусловно, Саша — мастер, человек, рожденный драться. Я бы сказал, предназначен для этого. Мало таких спортсменов, честно. И Федор, и Александр — очень одаренные бойцы. Будет интересно, посмотрим. Интересно и то, что этот формат почему-то привлекает зрителя больше, чем если бы Саша Емельяненко дрался с каким-нибудь профессионалом, даже топовым бойцом.

— У вас был опыт боев, хотелось бы кого-нибудь вызвать? Или в каком-нибудь качестве поучаствовать в этой движухе?

— Вызывать — да нет. Единственное, что мне нравится и что я и так делаю — тренироваться с чемпионами. Недавно была тренировка с Лешей Олейником. Много провел тренировок с профессионалами, бойцами UFC и других организаций. Это мне больше по душе, чем в открытую кого-то вызывать.

— Многие относятся к поединкам такого рода, как Кокляев — Емельяненко, как к фрикбоям.

— Это и есть фрик-бой.

— Они скорее делают спорт смешнее или способствуют популяризации?

— Они все равно притягивают массовую аудиторию. Массы не хотят смотреть бои профессионалов, если это не Хабиб — Конор, супертопбой. Люди хотят фрик-бои. К сожалению, у нас очень мало внимания к ММА, боксу. Спортсменам тяжело все это развивать, становиться круче. Приходится уезжать в другие организации драться. Нужны инвестиции.

— Конор — Хабиб — самое крутое, что было в ММА в последние годы?

— Думаю, что да. По шумихе по всему, что было вокруг — это один из главных прорывов ММА. Для обывателей это была идеальная реклама. (Дмитрий Кузнецов)

«СЭ» проведет ведет прямую трансляцию боя Александр Емельяненко — Михаил Кокляев.

Поединок между Емельяненко-младшим и Кокляевым состоится по правилам бокса — в нем может быть максимум четыре раунда по 3 минуты.