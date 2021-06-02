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Джейк Пол — о хайпе с братом: «Мы ведем за собой подписчиков из Instagram и отовсюду. Они хотят платить за бои»

11:27

Боец смешанных единоборств и видеоблогер Джейк Пол (3-0, 3 КО) убежден, что с они братом Логаном Полом (0-1) способствуют развитию бокса.

«Мы несем новый свет и новую волну. Это боксерская культура You Tube-знаменитостей, мы ведем за собой подписчиков из Intsgram и отовсюду. Это все новые люди, они хотят платить за бои, которых ранее не было бы», — сказал Пол в интервью CBS Sports.

6 июня Логан Пол встретится с Флойдом Мейвезером, а его брат Джейк — 28 августа подерется против бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли.

Единственный свой поединок Логан Пол провел против блогера KSI в ноябре 2019 года. Он проиграл ему раздельным судейским решением в 6-раундовом поединке.

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