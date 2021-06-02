Хабиб вспомнил свое старое интервью, в котором он предсказал причину завершения карьеры

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram архивное видео с отрывком из интервью, которое он давал 8 лет назад. Уже тогда он знал, по какой причине завершит карьеру.

«Ну, у меня план какой: мне 24 года, и если я выиграю пояс и буду так же без поражений, я, наверное, оставлю все-таки. Потому что это бесконечно. Если я на самом деле выиграю и буду без поражений, оставлю этот спорт», — произносит Хабиб на видео.

32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед. В октябре прошлого года россиянин объявил о завершении карьеры.