В воскресенье, 12 июля, пройдет турнир UFC 251. Поединки состоятся на так называемом Бойцовском острове, устроенном недалеко от города Абу-Даби в ОАЭ.

В основном карде UFC 251 — пять поединков, каждый из которых может стать украшением утра. Первыми в октагон выйдут Аманда Рибас (Бразилия) и Пэйдж Ванзант (США), а сразу после них — Джессика Андрадэ (Бразилия) и Роуз Намаюнас (США). Этот бой женщин пройдет в минимальном весе до 52,2 кг. Ориентировочное время начала — 5.30 по московскому времени.

Джессика Андрадэ vs Роуз Намаюнас.

Основной кард стартует в 5.00 (мск) 12 июля. Ранние предварительные бои начнутся в 1.00, предварительные поединки — ориентировочно в 3.00.

Весь турнир UFC 251 в онлайн покажут UFC Fight Pass и UFC ТВ (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

Трансляцию основных боев в прямом эфире бесплатно и эксклюзивно на федеральном телевидении в России проведет РЕН ТВ. Начало эфира — 5.30.

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