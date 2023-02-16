Джефф Монсон: «Я нахожусь в процессе отказа от американского гражданства»
Экс-боец ММА Джефф Монсон заявил, что на данный момент он проходит процедуру отказа от гражданства США.
«Я нахожусь в процессе отказа от американского гражданства. Весной у меня останется только паспорт россиянина», — приводит слова Монсона ТАСС.
Политик объяснил, что собирается отказаться от гражданства США из-за того, что он не согласен с политикой, которую ведет страна. Монсон заявил, что недоволен тем, что Америка вмешивается в дела других стран, от чего страдают обычные люди.
«Да, у меня есть дети в США, но я люблю Россию, русских людей. Мне все здесь нравится, и я хочу, чтобы у меня остался только российский паспорт», — приводит слова Монсона ТАСС.
52-летний Монсон в 2018 году получил российское гражданство. После этого он стал депутатом в Красногорске от партии «Единая Россия».
Он провел в ММА 87 боев, 60 раз одерживал победу и 26 раз потерпел поражение, 1 бой завершился ничейным результатом. Монсон выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), М1 и других организациях.