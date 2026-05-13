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Джефф Монсон отказывается смотреть международные соревнования без россиян

Ана Горшкова
Корреспондент

Боец ММА Джефф Монсон, получивший российское гражданство в 2018 году, заявил, что не хочет смотреть международные соревнования, пока российские спортсмены не допущены с флагом и гимном.

«Я разочарован тем, что происходит сейчас в мировом спорте. Это абсолютно нелепо и лицемерно. Я не буду смотреть, читать и следить за Олимпийскими играми и другими спортивными мероприятиями, пока всем атлетам не будет разрешено участвовать в соревнованиях», — приводит слова Монсона РИА «Новости».

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить белорусских и российских спортсменов от международных турниров.

7 мая 2026 года организация продлила отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), сохранила санкции в отношении россиян, выступающих в нейтральном статусе, до дальнейшего уведомления и рекомендовала отменить ограничения для атлетов из Белоруссии.

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Источник: РИА Новости
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Джефф Монсон
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