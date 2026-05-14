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Бой Михайлов — Касымалы Уулу на турнире Ural FC 12 был отменен

Бой россиянина Никиты Михайлова на турнире Ural FC 12, который пройдет в пятницу, 15 мая, в Москве, отменен. Причиной стали грубые нарушения регламента и серьезное превышение лимита легчайшей весовой категории со стороны его соперника Руслана Касымалы Уулу, который на техническом взвешивании показал перевес более 4 кг.

«Сопернику был предложен ряд условий, чтобы бой состоялся. Но он отказался, — сказал Михайлов. — Мы не отчаиваемся — идем дальше. Значит, на все воля божья. Хочу поблагодарить своих спарринг-партнеров и тренеров. Была проделана колоссальная работа. Мы не останавливаемся. Буквально сегодня встретимся с менеджерами и обговорим дальнейшие действия — я хочу провести поединок как можно скорее. Надеюсь, это удастся сделать в ближайшие месяц-полтора».

Теперь соглавным событием Ural FC 12 станет бой в тяжелом весе между россиянином Алексеем Голубом и бразильцем Тьяго Кардосо. Возглавит предстоящее шоу другое противостояние в тяжелом весе — между россиянами Михаилом Мохнаткиным и Владимиром Дайнеко.

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