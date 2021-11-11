Полицейский, сбитый Усманом Нурмагомедовым, выписан из больницы

Капитана полиции Алексея Назарова, которого сбила машина с российским бойцом Bellator Усманом Нурмагомедовым, выписали из больницы, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, у 39-летнего полицейского диагностирована подкожная гематома головы и ушибы теменной области.

Ранее сообщалось, что утром 11 ноября Усман Нурмагомедов вместе со своим другом Камалом Идрисовым должен был вылетать из Махачкалы в Москву. На въезде в аэропорт их машина наехала на сотрудника полиции, который стоял на КПП. После аварии Усман и его товарищ улетели в Москву, где их задержали полицейские.