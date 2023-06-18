Джаред Каннонье победил Марвина Веттори на UFC on ESPN 47

39-летний американец Джаред Каннонье (17-6) победил итальянца Марвина Веттори (19-7) единогласным решением судей (49-45, 49-45, 48-46). При этом Каннонье был несколько раз близок к тому, чтобы завершить бой досрочно. Бой состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.

Каннонье занимает четвертую строчку рейтинга среднего веса. В прошлом бою он одолел Шона Стрикленда (26-5) раздельным решением судей. Бой состоялся 17 декабря 2022-го на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.