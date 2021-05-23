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Дюпонт раздельным решением судей победила Спенсер на UFC Vegas 27

04:15

Бразильянка Норма Дюмонт на турнире UFC Vegas 27 одержала победу над канадкой Фелицией Спенсер.

Поединок в полулегком весе завершился победой Дюмонт раздельным решением судей (30-27, 28-29, 29-28).

На счету 30-летней Дюмонт 6 побед и одно поражение, у 30-летней Спенсер 8 побед при трех поражениях.

UFC Vegas 27 проходит в ночь на 23 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В главном поединке вечера встретятся Коди Гарбрандт и Роб Фонт.

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