Рамос победил Алджио в поединке UFC Vegas 27

Бразильский боец Рикардо Рамос в поединке на турнире UFC Vegas 27 одержал победу над американцем Биллом Алджио.

Поединок в полулегком весе завершился победой Рамоса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

На счету 25-летнего Рамоса 15 побед и 3 поражения, у 31-летнего Алджио 14 побед при 6 поражениях.

UFC Vegas 27 проходит в ночь на 23 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В главном поединке вечера встретятся Коди Гарбрандт и Роб Фонт.