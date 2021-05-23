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Рамос победил Алджио в поединке UFC Vegas 27

03:25

Бразильский боец Рикардо Рамос в поединке на турнире UFC Vegas 27 одержал победу над американцем Биллом Алджио.

Поединок в полулегком весе завершился победой Рамоса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

На счету 25-летнего Рамоса 15 побед и 3 поражения, у 31-летнего Алджио 14 побед при 6 поражениях.

UFC Vegas 27 проходит в ночь на 23 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В главном поединке вечера встретятся Коди Гарбрандт и Роб Фонт.

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