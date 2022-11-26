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Сегодня, 11:18

Магомед Исмаилов прилетел в Екатеринбург на бой с Александром Шлеменко

Иван Торопцев
Корреспондент
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Магомед Исмаилов.
Фото Пресс-служба RCC

Магомед Исмаилов вместе со своей командой прилетел в Екатеринбург на поединок с Александром Шлеменко.

В углу с Магомедом будет работать его тренер и брат Рамазан.

«Настроение такое, что как будто бы у меня через неделю бой будет. Вот такое состояние испытываю. Сейчас не о бое мысли, а о сгонке», — приводит пресс-служба RCC слова Магомеда Исмаилова.

Бой Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко станет главным поединком турнира RCC 13, который пройдет 3 декабря в Екатеринбурге. Победитель получит специальный чемпионский пояс RCC.

Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
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