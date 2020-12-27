Двоим участникам избиения Минеева навсегда закрыт проход на турниры Fight Nights

Двоим людям, принимавшим участие в массовом избиении бойца ММА Владимира Минеева на турнире AMC Fight Nights 24 декабря, навсегда закрыт проход на шоу лиги, сообщил «СЭ» президент промоушена Камил Гаджиев.

«Я идентифицировал двух людей, и этих людей больше не будет (на турнирах АМС Fight Nights), — сказал Гаджиев. — Эти люди били Минеева ногами. Мы их на турниры не пустим. По крайней мере, я для этого все сделаю».

Драка произошла после боя между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым, когда в клетку зашли Владимир Минеев и Магомед Исмаилов. Минеев и Исмаилов устроили словесную перепалку, после которой возникла потасовка, переросшая в массовое избиение Минеева. (Илья Андреев)