Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Петр Ян в эфире телепередачи «Вечерний Ургант» рассказал об истории противостояния с Жозе Альдо. Также он выразил мнение, что бразильцу не стоило переходить в его весовую категорию.

— В 2016 году я захотел полететь на сборы в Рио-де-Жанейро, где тренировался Альдо, — сказал Ян. — Мы написали ему, у него был закрытый лагерь и он запросил видеозаписи боев. Принял меня без всяких проблем. Лагерь был настолько конфединциальный, поэтому приняли меня с проверкой.

В 2020-м пришлось нам подраться с ним. Тут момент такой, Альдо пришел в мою весовую категорию и хотел забрать мое, поэтому пришлось его побить. Думаю, ему не стоило этого делать.