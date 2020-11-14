Друг Сергея Харитонова: «В момент удара у Яндиева в руке был какой-то предмет»

Друг избитого Сергея Харитонова Руслан Абдо в интервью «СЭ» рассказал подробности драки с Адамом Яндиевым.

— Вы Сергею как-то сообщили или он не был в курсе, что с вами произошло?

— Конечно, он не был в курсе. Он напал на меня, потом я сразу ушел в туалет — у меня нос был разбитый, я был дезориентирован в этой ситуации. Я был в шоке — не понимал, что произошло и как произошло. И потом, когда я уже умылся и вышел на улицу, мне сказали, что он избил Сергея. Он вывел нас по одиночке, а не собрал всех вместе и обсудил.

— Он бил чистым кулаком или был какой-то предмет у него в руке?

— Какой-то предмет у него был. Я боковым зрением увидел, что он что-то из рук в руки перекладывает, но не успел рассмотреть, потому что он сразу нанес мне удар. Он отставал от меня, неудобно было разворачиваться и смотреть, что у него там в руке. Потом уже ощутил, что он меня ударил. Какой-то предмет у него был. И на видео с Сергеем видно, что Адам перекладывает что-то из правой руки в левую. И потом, когда он бьет левой, в которой был этот предмет, видно, что Сергей ощутил этот удар. (Илья Андреев)