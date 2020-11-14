Друг Сергея Харитонова назвал возможную причину драки с Адамом Яндиевым

Друг избитого Сергея Харитонова Руслан Абдо в интервью «СЭ» рассказал о предпосылках конфликта с бойцом UFC Адамом Яндиевым.

— Я вам даже точно не могу сказать. Особо ничего не было. Возможно, что-то ему не нравилось. Не то чтобы мы его обсуждали — высказывали среди друзей свою точку зрения о нем как о бойце. Возможно, эта информация до него дошла. На самом деле пустые разговоры — не более. И то вся история, скорее всего, надумана им, не стоит выеденного яйца.

— А как давно это было?

— Да где-то год назад.

— Получается, он подумал, что вы плохо о нем говорили?

— Ну мы обсуждали какие-то его бои, темой спортивной увлекаемся. Ему, наверное, кто-то передал искаженную информацию, и он начал выяснения. Я сам до конца не понял. Хочу сам разобраться и выяснить. (Илья Андреев)