Друг Сергея Харитонова назвал возможную причину драки с Адамом Яндиевым
Друг избитого Сергея Харитонова Руслан Абдо в интервью «СЭ» рассказал о предпосылках конфликта с бойцом UFC Адамом Яндиевым.
— Я вам даже точно не могу сказать. Особо ничего не было. Возможно, что-то ему не нравилось. Не то чтобы мы его обсуждали — высказывали среди друзей свою точку зрения о нем как о бойце. Возможно, эта информация до него дошла. На самом деле пустые разговоры — не более. И то вся история, скорее всего, надумана им, не стоит выеденного яйца.
— А как давно это было?
— Да где-то год назад.
— Получается, он подумал, что вы плохо о нем говорили?
— Ну мы обсуждали какие-то его бои, темой спортивной увлекаемся. Ему, наверное, кто-то передал искаженную информацию, и он начал выяснения. Я сам до конца не понял. Хочу сам разобраться и выяснить. (Илья Андреев)