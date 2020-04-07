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Друг Макгрегора — о Хабибе: «Конор заставит эту крысу заплатить»

01:27
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Фото CBS Sports
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Фото CBS Sports
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Диллон Дэнис, друг и спарринг-партнер Конора Макгрегора, признался, что ждет реванша между ирландцем и Хабибом Нурмагомедовым. В октябре 2018 года россиянин на турнире UFC 229 одержал победу в четвертом раунде.

— Запомните мои слова. Конор заставит эту крысу заплатить, — написал Дэнис в своем Twitter. — Не могу дождаться реванша.

Диллон Дэнис — боец ММА (2-0). Он был в команде Конора Макгрегора перед боем ирландца с Нурмагомедовым. Хабиб победил и после поединка атаковал Дэниса, стоявшего у октагона.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 31-летнего Макгрегора 22 победы и 4 поражения.

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