Диллон Дэнис, друг и спарринг-партнер Конора Макгрегора, признался, что ждет реванша между ирландцем и Хабибом Нурмагомедовым. В октябре 2018 года россиянин на турнире UFC 229 одержал победу в четвертом раунде.

— Запомните мои слова. Конор заставит эту крысу заплатить, — написал Дэнис в своем Twitter. — Не могу дождаться реванша.

Диллон Дэнис — боец ММА (2-0). Он был в команде Конора Макгрегора перед боем ирландца с Нурмагомедовым. Хабиб победил и после поединка атаковал Дэниса, стоявшего у октагона.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 31-летнего Макгрегора 22 победы и 4 поражения.