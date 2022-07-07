Дос Аньос: «Усман лучше Хабиба как боец»

Экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль дос Аньос считает, что чемпион полусреднего дивизиона Камару Усман как боец лучше россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Кто из них лучше? Ох, определенно Усман, — сказал дос Аньос Yahoo!Sports. — Я могу сказать вам это, потому что за 12 недель до моего боя с Хабибом я тренировался в клетке, и мое ухо застряло в сетке. Я порвал его. Потребовалось наложить 14 швов, и я чуть не лишился своего уха. Так что я практически не боролся перед этим боем. Не было ни схваток, ничего подобного. Отрабатывали удары ногами, коленями, спарринговали».

Дос Аньос проиграл Нурмагомедову (29-0) в 2014 году, а Усману (20-1) — в 2018-м.

«Что касается Усмана, то я на самом деле много тренировался по борьбе, и он все равно победил меня. Он контролировал меня. Это был пятираундовый бой, и я чувствую, что драться с Усманом было тяжелее», — заявил дос Аньос.

В главном событии турнира UFC on ESPN 39, который состоится в ночь на 10 июля в Лас-Вегасе, дос Аньос сразится с Рафаэлем Физиевым.

На счету дос Аньоса 31 победа, 13 поражений, у Физиева — 11 побед, 1 поражение.