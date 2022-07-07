Физиев объяснил, как противостоять борьбе уровня Махачева: «Бить их всех надо»

10-й номер рейтинга UFC Рафаэль Физиев (11-1) заявил, что против высококлассных грэпплеров следует бить так, чтобы они забывали о проходах в ноги. Об этом Физиев рассказал в интервью «СЭ».

— Есть понимание, как противостоять борьбе уровня Махачева?

— Да бить их надо всех... Их всех надо бить. Как мне, ударнику, еще с ними справляться? Их надо бить. Бить так, чтобы они забывали о своей борьбе. А если и не забывали, то... Допустим, попал ты ему хай-кик хороший, или попал ему коленом по корпусу — и он был заслуженным мастером спорта, а стал мастером спорта международного класса. Еще раз пробил хорошо — и он просто мастером спорта стал. Еще пару раз хорошо пробил — он КМС стал. То же самое с джитсерами. Он черный пояс, ты ему пару раз влепил — он раз, коричневым стал. Еще пару раз влепил — он фиолетовым стал. Еще несколько раз влепил — и он уже белым становится и проигрывает тебе удушающим. Как Тейшейра Прохазке.

Физиев следующий бой проведет против Рафаэля Дос Аньоса (31-13) 9 июля на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.