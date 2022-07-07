Висенте Люке: «Забит всегда выглядел тем, кто может стать чемпионом»

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе Висенте Люке (21-8) назвал россиянина Забита Магомедшарипова (18-1) зверем, который мог стать чемпионом UFC.

«Чувак, то, что Забит завершил карьеру, просто трудно переварить у себя в голове. Он зверь, — сказал бразилец в интервью The Schmo. — Он всегда выглядел тем, кто может стать чемпионом. Никогда не знаешь, что будет с твоей карьерой. Иногда за пределами октагона все идет не так хорошо, как внутри него. Я уважаю его за это решение. Надеюсь, что с этого момента он сможет наслаждаться своей жизнью».

Магомедшарипов провел в UFC шесть боев и не потерпел ни одного поражения. В последнем бою он одолел Кэлвина Каттара (23-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 10 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.