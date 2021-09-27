Дос Аньос снялся с боя против Махачева на UFC 267
03:40
Бразильский боец Рафаэль Дос Аньос снялся с поединка на турнире UFC 267 против россиянина Ислама Махачева.
Причиной снятия стала травма бразильца.
Махачев ранее победил бразильца Тиаго Мойзеса. Поединок был остановлен после того, как россиянин успешно провел болевой прием, заставив оппонента сдаться.
Турнир UFC 267 пройдет 30 октября в Абу-Даби.
Читайте также
Два матча «Зенита»: судьи те же, решения разные. Почему не назначен пенальти после падения Малкома и засчитан гол «Крыльев»?
«Сборная без флага, гимна и без русских парней бесславно закончила выступление». Реакция болельщиков на поражение России в плей-офф ЧМ
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю