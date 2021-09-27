Дос Аньос снялся с боя против Махачева на UFC 267

Бразильский боец Рафаэль Дос Аньос снялся с поединка на турнире UFC 267 против россиянина Ислама Махачева.

Причиной снятия стала травма бразильца.

Махачев ранее победил бразильца Тиаго Мойзеса. Поединок был остановлен после того, как россиянин успешно провел болевой прием, заставив оппонента сдаться.

Турнир UFC 267 пройдет 30 октября в Абу-Даби.