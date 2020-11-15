Дос Аньос победил Фелдера на UFC Fight Night 183

В главном поединке турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США) бразильский боец ММА Рафаэль дос Аньос победил американца Пола Фелдера. Поединок прошел в рамках легкого веса.

Бой продлился все пять раундов. Бразилец победил раздельным решением судей (47-48, 50-45, 50-45)

Изначально соперником американца должен был стать россиянин Ислам Махачев, однако он снялся с турнира из-за болезни.

36-летний дос Аньос одержал 30 побед в ММА при 13 поражениях. У 36-летнего Фелдера 17 побед и 6 поражений.