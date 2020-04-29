Американский боец ММА Дональд Серроне, также известный по прозвищу «Ковбой», рассказал, что не хотел выходить на поединок с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 246.

— Дональд вышел в октагон, но Ковбой — нет, — приводит ESPN слова Серроне. — Я не чувствовал бой. На поединок вышел совсем другой человек. Я не мог заставить себя завестись, не мог поймать искру. Вроде бы один из самых больших боев в карьере, все внимание на мне, самое время сверкнуть, а я просто не хотел там находиться. Просто с ума сойти. Не знаю, почему, не знаю, как, и не знаю, как это все поменять. Порой я просто в огне и готов порвать соперника, а иногда мне просто не хочется находиться в октагоне. Хотел бы я знать ответ на вопрос: «Почему?». За два дня до поединка мне было тяжело. За 40 секунд, что он меня колотил, мозги встали на место. Теперь все снова в порядке.

На счету 36-летнего Серроне 36 побед и 14 поражений в ММА.