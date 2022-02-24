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Сегодня, 16:19

Доминик Круз отреагировал на слова Петра Яна

Доминик Круз согласился с предложением Петра Яна провести поединок против Жозе Альдо

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз (24-3) готов вернуться в клетку. 36-летний американский боец отреагировал на предложение чемпиона легчайшего веса UFC Петра Яна (16-2) провести бой против Жозе Альдо (31-7).

«Я согласен с тобой, чемпион», — написал Круз в Twitter. Так он отреагировал на сообщение Яна: «Нужно организовать бой между Альдо и Крузом».

Круз идет на серии из двух побед. В последнем поединке он выиграл Педро Муньоса (19-7) единогласным решением судей на UFC 269 в Лас-Вегасе, Невада (11 декабря 2021 года).

Альдо идет на серии из трех побед. Прошлый поединок он провел 4 декабря 2021 года, одолев единогласным решением судей Роба Фонта (19-5) на UFC on ESPN 31.

(Давид Хачатрян)

Петр Ян
ММА
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