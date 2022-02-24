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Сегодня, 16:30

Макс Топор прочитал стихотворение перед боем с бывшим тренером

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российский боец Максим Щербаков, известный как Макс Топор, прочитал стихотворение перед боем против своего бывшего тренера Альберта Кармазяна.

РЕН ТВ сообщает, что Щербаков прочитал стихотворение английского поэта Уильяма Эрнста Хенли.

«Из-под покрова тьмы ночной,
Из черной ямы страшных мук
Благодарю я всех богов
За мой непокоренный дух», — прочитал Топор.

Ранее Щербаков прошел процедуру взвешивания и оказался тяжелее Кармазяна на 20 кг.

Топор и Кармазян проведут кулачный бой 25 февраля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», главным событием которого станет поединок между Магомедом Исмаиловым и нигерийцем Оланреважду Дуродолой по правилам бокса. Телеканал покажет бои в прямом эфире.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/943570-topor-po-traditsii-zachital-stikh-pered-skhvatkoi-s-byvshim-trenerom
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