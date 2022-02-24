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Сегодня, 15:50

Соннен назвал главную проблему Ислама Махачева

Бывший боец UFC Соннен назвал главную проблему Махачева
Карен Саркисян
Корреспондент

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что Ислам Махачев (21-1) движется в правильном направлении, но ему не хватает вражды с кем-либо из бойцов, чтобы продавать номерные турниры.

«У Ислама есть одна проблема — у него нет противника. Никогда, — сказал Соннен в подкасте на своем YouTube-канале. — Он продолжает врезаться в одну и ту же стену. Если Ислам хочет большого боя, ему нужно найти противника. Проблема в том, что он хочет выиграть пояс, но не хочет подраться с конкретным человеком. Это проблема. Никто не хочет платить и смотреть на то, как ты преследуешь свою мечту. Это мы можем смотреть на Олимпийских играх каждые четыре года. Но это не подходит для главного события UFC. Это не продается. Ничто не продается так хорошо, как вражда между бойцами. Ничто. За последние пару лет самые большие бои были построены на вражде между бойцами. Я уверен, что бой Ковингтона и Масвидаля побьет все рекорды, в которых нет Конора».

Махачев проведет следующий бой против Грина на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, Невада (27 февраля). Поединок состоится в промежуточном весе (160 фунтов).

Ислам Махачев
UFC
ММА
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