Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Дочь Мухаммеда Али: «Наша семья — большие поклонники Хабиба»

20:42
Мухаммед Али. Фото Reuters
Мухаммед Али. Фото Reuters
Теги:

Дочь легендарного боксера Мухаммеда Али Рашида призналась, что она и ее семья являются поклонниками российского бойца ММА, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

— Кажется, у Хабиба до сих пор не было поражений в смешанных единоборствах... И этого не сбросить со счетов, — цитирует Али RT. — Нурмагомедов потрясающий. Наша семья — его большие поклонники. У него замечательный стиль грэпплинга, а то, что он сумел победить Макгрегора, — это вообще фантастика.

31-летний Хабиб Нурмагомедов провел 28 боев в ММА и во всех одержал победы.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/722397-rashida-ali-nurmagomedov

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир