Дочь легендарного боксера Мухаммеда Али Рашида призналась, что она и ее семья являются поклонниками российского бойца ММА, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

— Кажется, у Хабиба до сих пор не было поражений в смешанных единоборствах... И этого не сбросить со счетов, — цитирует Али RT. — Нурмагомедов потрясающий. Наша семья — его большие поклонники. У него замечательный стиль грэпплинга, а то, что он сумел победить Макгрегора, — это вообще фантастика.

31-летний Хабиб Нурмагомедов провел 28 боев в ММА и во всех одержал победы.