Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение депутата Гаджимурада Омарова представить Хабиба Нурмагомедова к званию Героя России. 24 октября Хабиб победил Джастина Гэтжи, отстояв титул чемпиона UFC в легком весе. После боя он объявил о завершении карьеры.

— Это его мнение. Посмотрим, как отреагируют депутаты, — сказал Губерниев. — Но давайте не будем разбрасываться званиями. У нас есть звание Герой Труда. Если говорить, например, о звании Герой Труда — такая спортсменка, как Светлана Ромашина (пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. — Прим. «СЭ») его, безусловно, достойна. Хабиб, безусловно, тоже хороший спортсмен (Константин Колмаков)