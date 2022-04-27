Бивол о бое с Альваресом: «Посмотрим, чье кунг-фу лучше»

Дмитрий Бивол рассказал, чего ждет от боя с Саулем Альваресом

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0) рассказал американскому репортеру, как он себя чувствует и чего ожидает от предстоящего поединка против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-1). Интервью Бивола опубликовано на YouTube-канале ESNEWS.

— Я посмотрел котировки на ваш бой. Канело является фаворитом 4 к 1. Что думаете об этом?

— Это просто мнение людей. Ставить на Канело не лучший способ заработать деньги. Это мое мнение.

— Мне показалось, что в спаррингах вы сбавляете обороты, когда есть шанс нокаутировать партнера.

— Я просто делаю работу, которую мне говорит тренер. Я не хочу драться в каждом спарринге. Я не хочу побеждать в каждом спарринге. Зачем? Я хочу учиться. Каждый спарринг — это обучение.

— Вы отправляете своих спарринг-партнеров в нокдаун?

— Нет, очень редко. Если это случается, то это просто случайность.

— Как себя чувствуете в преддверии поединка?

— Чувствую себя очень уверенно. Чувствую силу, скорость. У меня отличный лагерь. Все прекрасно.

— Вы спарринговали с Дэвидем Бенавидесом. Как он в полутяжелом? Сейчас он дерется во втором среднем.

— Он молодой. Думаю, что ему будет комфортно в полутяжелом. Он большой парень.

— Канело — лучший боксер вне зависимости от категории. Что делает вас отличным бойцом?

— Знаете, у меня отличная школа бокса, которая помогает мне побеждать. Думаю, что будет интересно посмотреть, чье кунг-фу лучше: мое или Канело.

— Вы в предвкушении предстоящего поединка? Это громкий бой.

— Нет, не в предвкушении. Я уже привык к большим боям. Я рад, что мне выпала возможность подраться с Канело, но не более.

— Оставьте сообщение фанатам.

— Думаю, что все понимают, что Канело — лучший боксер, и никто не захочет пропустить его бой. Это хорошая возможность для меня победить его. Я попытаюсь сделать все, что в моих силах, чтобы показать хороший бокс. Надеюсь, вы насладитесь поединком.

Канело и Бивол подерутся 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.