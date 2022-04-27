Саят Абдрахманов: «UFC постоянно пытаются организовать бой Царукяна и Физиева, но этого боя не будет»

Известный менеджер Саят Абдрахманов рассказал, что легковесы UFC Арман Царукян (18-2) и Рафаэль Физиев (11-1) простаивают без боев, потому что большинство бойцов отказываются с ними драться. Также Абдрахманов уверен, что Царукян и Физиев в ближайшем будущем не подерутся.

«UFC постоянно пытаются организовать бой Армана Царукяна и Рафаэля Физиева, но этого боя не будет, — сказал Абдрахманов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА». — Арман и Рафаэль готовы драться с любыми, кроме как друг с другом. Они знакомы, общаются, тренировались вместе. Многие бойцы отказываются драться с ними, поэтому они и просиживают. За этот год Грегор Гиллеспи дважды отказался драться с Арманом. Считаю, что Рафаэль Дос Аньос должен подраться либо с Арманом, либо с Рафаэлем. Арману нужно подраться в июне или в июле».

Царукян идет на серии из пяти побед. Он занимает 11-ю строчку рейтинга UFC в легком весе. Физиев снялся с боя против Рафаэля Дос Аньоса (31-13) на UFC 272, который должен был пройти 6 марта. Физиев занимает 10-ю строчку рейтинга UFC в легком весе.