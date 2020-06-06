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«Динамики нет». Отец Хабиба все еще в тяжелом состоянии

18:34
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Тренер и отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов все еще находится в тяжелом состоянии. Нурмагомедов-старший находится в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.

Динамики нет. Он по-прежнему находится в том же состоянии, — цитирует ТАСС комментатора и друга Хабиба Рамазана Рабаданова.

Хабиб Нурмагомедов позднее подтвердил, что у его отца обнаружили коронавирус.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8666767

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