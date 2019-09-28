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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Дикая заруба в UFC. Бой длился 14 секунд, но соперники сделали 19 ударов

22:19

Валлийский боец среднего веса (до 83,9 кг) Джон Филлипс одержал победу над итальянцем Аленом Амедовски на турнире UFC Fight Night 160 в Копенгагене.

Бой продлился 14 секунд. Амедовски бросился в атаку, но Филлипс в размене оказался точнее. Сначала итальянский боец упал на колено, затем поднялся, но практически тут же был сбит с ног, а затем — добит. Согласно порталу UFC Stats, соперники успели выбросить 19 (!) ударов: Филлипс — 8 (5 — значимые), Амедовски — 11 (2 — значимые).

34-летний валлиец прервал серию из трех поражений в UFC. Всего в ММА он провел 31 бой (22-9). У 31-летнего Амедовски — 8 побед, 2 поражения (оба — в UFC).

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